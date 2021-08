Filippo Tortu | chi è | età | carriera | record | altezza | oro nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo | Marcell Jacobs

Advertising

Super staffetta italiana nella 4x100 maschile. Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu ein corsia 8 conquistano una storica medaglia oro in 37.50 davanti alla Gran Bretagna 37.51 e al Canada 37.70.Altra medaglia per l'Italia nell'atletica: la staffetta azzurra 4x100 composta da Eseosa Desalu, Lorenzo Patta,e Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d'oro. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++La notizia riportata su altre testate Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta hanno conquistato la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi Tokyo. Per l'Italia della ...Grande ultima frazione di Filippo Tortu che nel rettilineo finale è riuscito a recuperare sulla Gran Bretagna, staccando la formazione inglese di solo un centesimo (Open) Da Fausto Desalu ci si ...