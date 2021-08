Can Yaman e Demet Özdemir dovevano sposarsi ma lui l’ha tradita: il retroscena (Di venerdì 6 agosto 2021) Can Yaman e Demet Özdemir hanno fatto sognare milioni di fan. I protagonisti della soap turca di maggior successo, Daydreamer – Le ali del sogno, hanno tenuto incollati alla tv tantissimi italiani durante tutte e due le stagioni in cui è stata trasmessa la serie dalla scorsa estate. Entrambi single, i due attori avevano fatto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 6 agosto 2021) Canhanno fatto sognare milioni di fan. I protagonisti della soap turca di maggior successo, Daydreamer – Le ali del sogno, hanno tenuto incollati alla tv tantissimi italiani durante tutte e due le stagioni in cui è stata trasmessa la serie dalla scorsa estate. Entrambi single, i due attori avevano fatto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - beadspodpourri : RT @1994BizzleJ: Can oggi a Roma con il gilet firmato Can Yaman. ???????? #CanYaman - soli410 : RT @Whoopsee_it: Can Yaman: sole, cuore e … l’amore? #whoopsee #canyaman #MrWrong #Daydreamer #sandokan - soli410 : RT @YamanFanPageIta: Tutto il mondo sta bruciando. Italia, Turchia, Grecia, Romania ecc.. Nel mentre, ddi giornalisti turchi idioti, augu… - nadacherk : RT @sebaxvibes: SE SEGUITE ALMENO UNO TRA QUESTI RITWITTATE E CI SEGUIAMO!! Federico Rossi Sangiovanni Deddy Aka7even Federico Chiesa Mat… -