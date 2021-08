Calciomercato Napoli, Ciciretti al Pordenone: l’indizio è chiaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato Napoli, il Pordenone ha pubblicato sui social una foto sbiadita ritraente proprio il centrocampista. Affare in chiusura In casa Napoli si pensa a sfoltire la rosa attualmente a disposizione di mister Luciano Spalletti. Tra i giocatori in uscita c’è il centrocampista Amato Ciciretti, vicinissimo a vestire la maglia del Pordenone. Indizio chiaro della trattativa è un post pubblicato proprio dalla squadra friulana. Sui suoi account social, la società, attualmente militante in Serie B, ha pubblicato questa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021), ilha pubblicato sui social una foto sbiadita ritraente proprio il centrocampista. Affare in chiusura In casasi pensa a sfoltire la rosa attualmente a disposizione di mister Luciano Spalletti. Tra i giocatori in uscita c’è il centrocampista Amato, vicinissimo a vestire la maglia del. Indiziodella trattativa è un post pubblicato proprio dalla squadra friulana. Sui suoi account social, la società, attualmente militante in Serie B, ha pubblicato questa ...

