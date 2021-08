Calciomercato Inter, proposto Abraham per Lukaku: la risposta (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Chelsea avrebbe offerto il giovane attaccante Tammy Abraham come contropartita per Romelu Lukaku: no dell’Inter Come riporta il quotidiano britannico The Telegraph il Chelsea avrebbe offerto Tammy Abraham come contropartita tecnica per arrivare a Romelu Lukaku: il giocatore è anche nel mirino dell’Atalanta se dovesse partire Zapata. No secco la risposta dell’Inter che per Lukaku non accetta contropartite. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Chelsea avrebbe offerto il giovane attaccante Tammycome contropartita per Romelu: no dell’Come riporta il quotidiano britannico The Telegraph il Chelsea avrebbe offerto Tammycome contropartita tecnica per arrivare a Romelu: il giocatore è anche nel mirino dell’Atalanta se dovesse partire Zapata. No secco ladell’che pernon accetta contropartite. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter: non solo #Zapata, si pensa a un altro attaccante: ripresi i contatti con il #Sassuolo per… - Fantacalcio : Calciomercato Inter: via anche De Vrij, tutta colpa di Raiola - levii________ : RT @fcin1908it: Inter, formula “alla Chiesa” per il sogno proibito Vlahovic: offerta pronta - tony62550278 : RT @calciomercatoit: ?? #Inter, per il dopo #Lukaku si avvicina #Zapata: indizio in Serie A -