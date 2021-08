Accessi in aumento nei pronto soccorso pugliesi | arriva ordinanza di Emiliano | ' Coinvolgere anche medici di base o in pensione'

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un piano di emergenza, 'con decorrenza immediata e fino al 31 agosto, salvo proroga' per riorganizzare e potenziare l'attività deialla luce del 'notevole incremento di ...

Advertising

baritoday : Accessi in aumento nei pronto soccorso pugliesi, arriva ordinanza di Emiliano: 'Coinvolgere medici di base per fron… -

Ultime Notizie dalla rete : Accessi aumento

BariToday

... che ha segnalato la necessità di provvedere, con urgenza, al fine di evitare un pregiudizio alla collettività causato dal notevoledegliin Pronto soccorso, determinato non solo dal ...... per poi risalire nuovamente con la ripresa dell'dei contagi di fine settembre fino a superare il 45% tra novembre e dicembre. L'Ars, dunque, osserva una riduzione deglidel 62,2% ...Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.547 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale al 5,4% ieri era al 3,8%.In Toscana, nel 2020, si è registrata una riduzione degli accessi al pronto soccorso pari al 34,2%. Nell'anno della pandemia sono stati 1.006.457 gli ingressi rispetto ai 1.528.571 del biennio 2018/19 ...