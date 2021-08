UFFICIALE: Messi non continua con il Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) Il colpo di scena della giornata! Nessuno fino a poche ore fa se lo sarebbe mai aspettato, ma dati gli ultimi, ultimissimi capovolgimenti di mercato, alla fine è UFFICIALE! Lionel Messi lascerà il Barcellona! Troppo grande la distanza ormai per poter essere ricucita fra l’ormai ex Numero Diez del Barcellona e il Presidente Laporta! Messi lascia il Barcellona, la conferma sul profilo Twitter del club La conferma è arrivata pochi minuti fa sul profilo Twitter del club catalano. Di seguito il tweet a dir poco clamoroso. A breve seguiranno altri aggiornamenti. LEGGI ANCHE: Inter, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Il colpo di scena della giornata! Nessuno fino a poche ore fa se lo sarebbe mai aspettato, ma dati gli ultimi, ultimissimi capovolgimenti di mercato, alla fine è! Lionellascerà il! Troppo grande la distanza ormai per poter essere ricucita fra l’ormai ex Numero Diez dele il Presidente Laporta!lascia il, la conferma sul profilo Twitter del club La conferma è arrivata pochi minuti fa sul profilo Twitter del club catalano. Di seguito il tweet a dir poco clamoroso. A breve seguiranno altri aggiornamenti. LEGGI ANCHE: Inter, ...

