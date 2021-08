Trampolino 3 metri maschile | la Cina è dominante

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il 3 Agosto si è svolta la finale dei tuffi dalche ha sancito la vittoria già pronosticata della coppia Cinese Xie Siyi e Wang Zongyuan che hanno conquistato il primo e il secondo posto. Il Britannico Laugher conquista invece il terzo posto sorprendendo tutti per la precisione e la cattiveria mostrata in gara. Per L’Italia non si è arrivati nemmeno alla Semifinale con un Lorenzo Marsaglia che viene fatto fuori già nella fase preliminare. Finale: Shi Tingmao scrive la leggenda L’incubo preliminari per Marsaglia Lorenzo Marsaglia ha chiuso al ...

Dopo le 13enni (e persino una dodicenne) dello skateboard, oggi la 14enne cinese Quan Hongchan ha conquistato la medaglia d'oro nel 10 metri donne. Quan, per quanto giovanissima, non è una... Olimpiadi 5 agosto: La giornata olimpica di oggi è stata ricca di gare per la nostra rappresentativa italiana con vittorie e sconfitte. Dei 10 tuffatori della spedizione cinese ai Giochi di Tokyo 2020, lei era l'unica a non avere mai vinto un titolo mondiale, anche per via dell'età. Oggi Hongchan Quan, 14 anni, ha scritto la storia...