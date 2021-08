Traffico Roma del 05-08-2021 ore 14:30 (Di giovedì 5 agosto 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione ancora prudenza sulla Roma Napoli dove per un incidente avvenuto in mattinata ci sono ancora code tra il dio della A24 e Colleferro per chi è diretto al capoluogo Campano Traffico regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della Roma Teramo dove però non si escludono rallentamenti vicino lo svincolo per viale Palmiro Togliatti a causa dei lavori Provenendo dal centro città si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est ancora per cantieri rallentamenti Pontina tra via Naro e via di Trigoria verso Roma in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione ancora prudenza sullaNapoli dove per un incidente avvenuto in mattinata ci sono ancora code tra il dio della A24 e Colleferro per chi è diretto al capoluogo Campanoregolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano dellaTeramo dove però non si escludono rallentamenti vicino lo svincolo per viale Palmiro Togliatti a causa dei lavori Provenendo dal centro città si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est ancora per cantieri rallentamenti Pontina tra via Naro e via di Trigoria versoin ...

