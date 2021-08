Tokyo 2020 | Viviana Bottaro è bronzo nel Karate

(Di giovedì 5 agosto 2021)conquista unolimpico ache resterà nella storia. La sua categoria (Kata), infatti, è alla prima volta storica in un'Olimpiade e probabilmente, già da Parigi 2024 non ...

Viviana Bottaro conquista un bronzo olimpico ache resterà nella storia. La sua categoria (Kata), infatti, è alla prima volta storica in un'Olimpiade e probabilmente, già da Parigi 2024 non sarà più presente. Leggi anche > Viviana ...Argomenti trattati Elia Viviani bronzo nell'Omnium Elia Viviani vince la medaglia di bronzo: le sue parole Olimpiadi, Elia Viviani bronzo nell'Omnium: le altre medaglie di giovedì 5 agosto ...Viviana Bottaro e' medaglia di bronzo del karate, specialita' kata, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l'americana Sakura Kokumai. E' la prima medagli ...Scommesse Giochi Olimpici: quote, analisi, statistiche, curiosità e free pick sull'Atletica del 6 agosto 2021.