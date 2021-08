Michael Ballack, tremendo dramma: morto il figlio di 18 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Il figlio dell’ex calciatore Michael Ballack è morto all’età di soli 18 anni a causa di un incidente: i dettagli dell’accaduto Michael Ballackdramma in casa Ballack, dove il figlio dell’ex centrocampista tedesco Michael è morto a soli 18 anni. Emilio, così si chiamava il ragazzo, è stato vittima di un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. La notizia è stata data dai colleghi di TVI24. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi che, però, ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildell’ex calciatoreall’età di soli 18a causa di un incidente: i dettagli dell’accadutoin casa, dove ildell’ex centrocampista tedescoa soli 18. Emilio, così si chiamava il ragazzo, è stato vittima di un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. La notizia è stata data dai colleghi di TVI24. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi che, però, ...

