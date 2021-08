Green pass, ristoratori di Napoli: “Ci sentiamo delle cavie” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Entra in vigore domani l’obbligo di esibire il Green pass per tutti coloro che vogliano sedersi a mangiare o a bere in un locale al chiuso e tra le associazioni di categoria c’è preoccupazione per l’effetto che questo avrà sulle loro attività. ”Ci sentiamo delle cavie – afferma Massimo Di Porzio, presidente Fipe Confcommercio Campania – come categoria saremmo stati d’accordo se l’utilizzo del Green pass fosse stato adottato in presenza di zone gialle e arancioni così da evitare nuove chiusure e per l’accesso in tutti i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Entra in vigore domani l’obbligo di esibire ilper tutti coloro che vogliano sedersi a mangiare o a bere in un locale al chiuso e tra le associazioni di categoria c’è preoccupazione per l’effetto che questo avrà sulle loro attività. ”Ci– afferma Massimo Di Porzio, presidente Fipe Confcommercio Campania – come categoria saremmo stati d’accordo se l’utilizzo delfosse stato adottato in presenza di zone gialle e arancioni così da evitare nuove chiusure e per l’accesso in tutti i ...

Green pass, obbligatorio da 1/9 per aerei e treni lunga percorrenza Si va verso il green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza. E' questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del pomeriggio che ...

Green pass, verso obbligo per il personale scolastico. Per trasporti lunga percorrenza da settembre GENOVA - Obbligo del green pass per tutto il personale scolastico . Questa la decisione che sarebbe emersa dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi a cui hanno partecipato anche i capidelegazione della ...

Green pass, verso obbligo per personale scuola e universitari (Teleborsa) - Green pass obbligatorio per il personale della scuola e studenti universitari. Questo l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in ...

Green Pass obbligatorio da domani: quali sono le regole Green Pass obbligatorio in ristoranti, cinema e piscine: le regole da domani. Ci siamo: in attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta da domani 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare ne ...

