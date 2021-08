Francia, da settembre terza dose di vaccino per “i più vulnerabili e i più anziani” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il tema resta tuttora ampiamente dibattuto dalla comunità scientifica, mentre Ecdc ed Ema in una recente nota congiunta hanno dichiarato che non ci sono ancora dati sufficienti per determinare con certezza se la terza dose di vaccino anti-Covid sia o meno necessaria. Ma la Francia – come del resto hanno già stabilito anche Regno Unito, Israele e Germania – dà già il via libera al terzo richiamo del siero a partire da settembre per gli anziani e i cittadini più fragili. La decisione è stata annunciata dallo stesso presidente Emmanuel Macron, che su Instagram ha scritto: “Sarà probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Il tema resta tuttora ampiamente dibattuto dalla comunità scientifica, mentre Ecdc ed Ema in una recente nota congiunta hanno dichiarato che non ci sono ancora dati sufficienti per determinare con certezza se ladianti-Covid sia o meno necessaria. Ma la– come del resto hanno già stabilito anche Regno Unito, Israele e Germania – dà già il via libera al terzo richiamo del siero a partire daper glie i cittadini più fragili. La decisione è stata annunciata dallo stesso presidente Emmanuel Macron, che su Instagram ha scritto: “Sarà probabilmente ...

