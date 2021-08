Esce di casa la mattina presto per allenarsi: muore in strada la triatleta Valentina Caso (Di giovedì 5 agosto 2021) Milano, Valentina Caso è stata travolta e uccisa da un camion del latte mentre si stava allenando in bicicletta. Inutili i soccorsi. Accade a Milano, precisamente a Robecco sul Naviglio. Valentina Caso, 32 anni e triatleta, stava pedalando come sua consuetudine quando un mezzo pesante l’ha travolta e uccisa. Valentina si stava allenando in sella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 5 agosto 2021) Milano,è stata travolta e uccisa da un camion del latte mentre si stava allenando in bicicletta. Inutili i soccorsi. Accade a Milano, precisamente a Robecco sul Naviglio., 32 anni e, stava pedalando come sua consuetudine quando un mezzo pesante l’ha travolta e uccisa.si stava allenando in sella L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

startwoooork : È vero non si esce di casa se le sedie non sono al loro posto e lo fa anche a casa mia. - LuigiIvanV : Basta aspettare che esce di casa e farle un discorsetto.... ?? - infoitinterno : Messina, esce dall’ospedale e muore a casa: 3 avvisi di garanzia - Kalediiii3 : Allora io ve lo dico: in qualche intervista hanno rivelato che hanno anche progetti lavorativi in coppia quindi app… - AgoraBlog2 : La madre disperata raccontava come il piccolo fosse riuscito in silenzio ad aprire la porta di casa, raggiungendo l… -