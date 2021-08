Un Angelo per sempre. E’ morto il cane simbolo dei roghi in Sardegna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Ha smesso di soffrire ed è volato lassù, con lo sguardo languido del fedele guardiano di una terra devastata dai roghi. Il cane Angelo, simbolo di questi drammatici giorni di incendi in Sardegna, non ce l’ha fatta. Era sopravvissuto alle fiamme che hanno devastato l’Oristanese e la foto che lo immortalava gravemente ustionato era diventata virale sul web. Angelo aveva preso il nome del volontario che era riuscito a salvarlo, una storia commovente che aveva colpito tutti in un momento particolarmente difficile per la Sardegna. Sardegna, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Ha smesso di soffrire ed è volato lassù, con lo sguardo languido del fedele guardiano di una terra devastata dai. Ildi questi drammatici giorni di incendi in, non ce l’ha fatta. Era sopravvissuto alle fiamme che hanno devastato l’Oristanese e la foto che lo immortalava gravemente ustionato era diventata virale sul web.aveva preso il nome del volontario che era riuscito a salvarlo, una storia commovente che aveva colpito tutti in un momento particolarmente difficile per la, il ...

Advertising

fanpage : Morto Angelo, il cane simbolo dei roghi in Sardegna - manageritalia : RT @crescoppola: @manageritalia @Mario_Mantovani @CIDAManager @EnricoVerga @gdt62 @pierovecchiato @sjoly_ita @scianciotta @roagnaandrea @Cl… - Majden3 : RT @GabriellaGabry0: Clinica veterinaria DueMari Oristano.. Ho pianto per me è un immenso dolore ?????? Angelo è nel ponte dell'arcobaleno ????s… - silvio_lagrasta : Ti direi che non tutti gli umani sono così, ma questo lo sai già. Perdonaci per essere stato l’ennesima vittima de… - StankaMijuskov1 : RT @GabriellaGabry0: Clinica veterinaria DueMari Oristano.. Ho pianto per me è un immenso dolore ?????? Angelo è nel ponte dell'arcobaleno ????s… -