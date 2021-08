Tumore pancreas | nuovo approccio farmacologico per ridurne progressione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tumore pancreas

Questa è la storia della duplice vittoria di Assunta Balido, la quale dopo esser stata operata per unal, ha vinto l'oro nei campionati regionali assoluti di 'distensione su panca', sollevanto 57 kg . Allo stesso tempo, però, è anche un'importante notizia che testimonia l' eccellenza ...ROMA - A oggi il carcinoma pancreatico è unpraticamente intrattabile, che rappresenta la settima causa di morte per cancro a livello mondiale. Il motivo è che talesi sviluppa in un microambiente particolarmente ostile, con ridotta tensione di ossigeno e limitato apporto nutritivo, che porta le cellule tumorali pancreatiche a riprogrammare il proprio ...ROMA - A oggi il carcinoma pancreatico e' un tumore praticamente intrattabile, che rappresenta la settima causa di morte per cancro a livello mondiale. Il motivo e' che tale tumore si sviluppa in un m ...Lo chiamano “diabete giovanile” perché colpisce in maggioranza giovani e adolescenti. Ma, dati alla mano, con 15.000 nuovi casi in Italia ogni anno, ...