(Di mercoledì 4 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani incidente con code sulla A12Civitavecchia da Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra versoin in città rallentamenti e code ma perintenso sulla via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti direzione a Corso di Francia e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe qui nelle due direzioni rallentamenti anche sulla Cassia tra la Storta via Trionfale ed ancora rallentamenti sul tratto Urbano dellaTeramo da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est incidente con difficoltà di transito su Viale Palmiro ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 2_crim : RT @gspazianitesta: A Roma manca il minimo, proprio il minimo, a partire dalla pulizia di strade e marciapiedi, dalla cura del verde e da u… - gspazianitesta : A Roma manca il minimo, proprio il minimo, a partire dalla pulizia di strade e marciapiedi, dalla cura del verde e… - DottVicidomini : Hanno arrestato a Salerno il titolare di una ditta di spedizioni internazionali tale G.A. per traffico di cocaina E… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-08-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Ostia, domenica al mare, boom di presenze:impazzito... Variante Delta, focolai in isole e luoghi di vacanze (incidenza tripla rispetto al resto d'Italia) Variante Delta, oltre 500 ...... per adattare dinamicamente performance, velocità e copertura ai flussi didei clienti. ..., Torino, Bologna e Napoli). Non solo: Vodafone, inoltre, ha reso disponibile il roaming 5G per i ...Maxi blitz alla Stazione Termini. Nella mattinata di ieri, nell’area della Stazione Roma Termini, recependo quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, co ...Stretta delle forze dell'ordine che, nella giornata di ieri, hanno setacciato l'area del quadrilatero esterno alla stazione Termini, recependo quanto stabilito in sede di Comitato per l'ordine e la si ...