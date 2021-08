Sicurezza, quale documentazione è necessario tenere agli atti della scuola? La nostra check-list di verifica (Di mercoledì 4 agosto 2021) All’atto di presa di servizio il Dirigente Scolastico deve assicurarsi che una serie di documenti inerenti la Sicurezza sia presente agli atti dell’Istituto. Cosa richiede la normativa Ai sensi del D.Lvo 81/08 e ss.mm.ii., infatti, il Datore di Lavoro di qualsiasi attività deve mettere a disposizione degli organi competenti, in caso di verifica, documenti inerenti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) All’atto di presa di servizio il Dirigente Scolastico deve assicurarsi che una serie di documenti inerenti lasia presentedell’Istituto. Cosa richiede la normativa Ai sensi del D.Lvo 81/08 e ss.mm.ii., inf, il Datore di Lavoro di qualsiasività deve mettere a disposizione degli organi competenti, in caso di, documenti inerenti L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sicurezza, quale documentazione è necessario tenere agli atti della scuola? La nostra check-list di verifica - PossibileSard : RT @beabri: Laila El Harim, 40 anni, morta incastrata nella fustellatrice alla quale stava lavorando. Ruggero Zangrilli, morto in un incend… - cigna69 : RT @beabri: Laila El Harim, 40 anni, morta incastrata nella fustellatrice alla quale stava lavorando. Ruggero Zangrilli, morto in un incend… - EnneLuisa : RT @beabri: Laila El Harim, 40 anni, morta incastrata nella fustellatrice alla quale stava lavorando. Ruggero Zangrilli, morto in un incend… - MgraziaT : RT @beabri: Laila El Harim, 40 anni, morta incastrata nella fustellatrice alla quale stava lavorando. Ruggero Zangrilli, morto in un incend… -