Sagre in Toscana a Ferragosto: ecco gli appuntamenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, 4 agosto 2021 - Che estate sarebbe l'estate senza la scampagnata e il tipico pranzo di Ferragosto? In Toscana sono diverse le Sagre dedicate alle specialità gastronomiche del territorio, dove ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, 4 agosto 2021 - Che estate sarebbe l'estate senza la scampagnata e il tipico pranzo di? Insono diverse lededicate alle specialità gastronomiche del territorio, dove ...

Green pass, ecco quando serve e come ottenerlo ... anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, ... Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Toscana: http://fascicolosanitario.

Le Pro Loco scrivono a Draghi: "Sì al Green Pass ma serve chiarezza" ROMA (ITALPRESS) – "Un'audizione urgente e un intervento emendativo per superare discrasie e difficolta interpretative emerse nella lettura del provvedimento governativo sul green pass": sono i punti ...

