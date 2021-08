RICO London è un FPS in arrivo a settembre che sembra l' incontro tra Die Hard e XIII

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Per chi fosse in cerca di un titolo co-op da giocare in compagnia di un amico, in locale od online, lo studio indipendente Ground Shatter ha in cantiere un progetto che potrebbe risultare interessante. Pubblicato da Numskull Games,(sequel di, uscito solo un paio di anni fa) è un FPS arcade che fonde un setting alla Diecon uno stile che richiama il grande classicoed un gameplay che strizza l'occhio all'acclamato F.E.A.R. Durante il gioco dovremo farci strada attraverso i molti piani di un grattacielo invaso dai nemici, diventando sempre più forti via via che saliremo. Ogni ...