PS5 riesce a supportare anche SSD M 2 di fascia bassa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Con il nuovo aggiornamento attualmente ancora in beta, PlayStation 5 consentirà di utilizzare SSD M.2 per espandere la memoria interna della console. Dal canto suo Sony ha suggerito i migliori SSD che potranno essere usati: tra questi l'SSD Aorus 7000S di Gigabyte. Ma il supporto si estendea SSD die lenti? A quanto pare sì. Il sito Polygon ha testato una serie di SSD tra cui ADATA XPG Gammix S50 Lite, una delle unità PCIe Gen4 compatibili più lente in circolazione. Utilizzando diversi giochi, il sito ha confrontato la velocità tra SSD interno, Sabrent Rocket, XPG Gammix S50 Lite ed un hard disk esterno in modo da ...

Grimxit : @ilmauro85 @HHezerS7 A ok allora il mio pc da 4kk lo butto e mi prendo una ps5 a sto punto gli metto mous e tastier… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 riesce

Superscudetto

Last Stop Piattaforma: PC, PS4,, SWITCH, XONE, XSX Genere: avventura - grafica Data di uscita: ... le manovre di avvicinamento al finale appaiono un po' raffazzonate, con la chiusura che non...... quindi i possessori di PS4 epotranno aggiungerlo alla propria collezione sfruttando ... Zombies: La Battaglia di Neighborville è indubbiamente uno sparatutto valido chea divertire per uno ...La console di Sony potrebbe aver finalmente superato la fase critica della produzione: lo conferma il CFO dell'azienda ...Grazie a The Verge adesso sappiamo che le differenze tra gli SSD M.2 compatibili con PS5 sono minime, anche montando il modello "più lento".. Il nuovo aggiornamento di PS5, per il momento in beta, ...