Pierpaolo Pretelli, pioggia di critiche: pesano le parole dell’ex Ariadna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Pierpaolo Pretelli nel mirino delle critiche per un dettaglio svelato da Ariadna Romero, ex fidanzata e madre di suo figlio. Ariadna Romero e Pierpaolo PretelliPierpaolo e Ariadna hanno avuto una storia d’amore dalla quale è nato il loro piccolo Leonardo, ma dopo qualche anno insieme hanno deciso di separarsi. Le cose fra i due infatti era già incrinate quando Ariadna scoprì di essere incinta. I litigi erano molto frequenti e Pierpaolo riusciva a dedicare poco tempo alla famiglia. Ariadna, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 4 agosto 2021)nel mirino delleper un dettaglio svelato daRomero, ex fidanzata e madre di suo figlio.Romero ehanno avuto una storia d’amore dalla quale è nato il loro piccolo Leonardo, ma dopo qualche anno insieme hanno deciso di separarsi. Le cose fra i due infatti era già incrinate quandoscoprì di essere incinta. I litigi erano molto frequenti eriusciva a dedicare poco tempo alla famiglia., ...

Advertising

redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - carmenraneri2 : RT @Cassand74387682: Dalla sera del compleanno Giulia Salemi batte Pierpaolo Pretelli in sottonaggine e dolcezza. Andava detto??????? Torno a… - Cassand74387682 : Dalla sera del compleanno Giulia Salemi batte Pierpaolo Pretelli in sottonaggine e dolcezza. Andava detto??????? Torno a piangere ?? #prelemi - falsahh : RT @saarxxx8: per me la storia del grande fratello è stata e sarà solo:Dayane Mello,Rosalinda Cannavò,Pierpaolo Pretelli,Giulia Salemi,Tomm… -