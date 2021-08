Mercato Juventus, il Bayern piomba su Danilo: la richiesta dei bianconeri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mercato Juventus – Nemmeno il tempo di metabolizzare il trasferimento di Demiral all’Atalanta che in casa Juve bisogna già fare i conti che un’altra richiesta importante. Leggi anche: Demiral Juventus, il difensore assente all’allenamento: ecco chi lo sostituirà Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Bayern Monaco sarebbe interessato a Danilo e avrebbe già contattato la Juventus per chiedere informazioni sul giocatore. Risposta netta dei bianconeri, che per il brasiliano avrebbero chiesto 30 milioni di euro, cifra ritenuta ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 agosto 2021)– Nemmeno il tempo di metabolizzare il trasferimento di Demiral all’Atalanta che in casa Juve bisogna già fare i conti che un’altraimportante. Leggi anche: Demiral, il difensore assente all’allenamento: ecco chi lo sostituirà Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilMonaco sarebbe interessato ae avrebbe già contattato laper chiedere informazioni sul giocatore. Risposta netta dei, che per il brasiliano avrebbero chiesto 30 milioni di euro, cifra ritenuta ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, IN CHIUSURA DEMIRAL DALLA JUVENTUS VIA LIBERA PER CRISTIAN ROMERO AL TOTTENHAM… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SANTOS, ACCORDO CON LA JUVE PER KAIO JORGE IL CLUB BRASILIANO LO ANNUNCIA SUL SITO UFFICIALE… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO AD SASSUOLO: 'IL DESIDERIO DI LOCATELLI É LA JUVE SERVIRÀ TROVARE LE GIUSTE CONDIZIONI PER TUTTI'… - pestafomassi : In Italia quanti #KaioJorge ci sono? #juventus #mercato #2021 - fbarahona10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, KAIO JORGE È ATTERRATO A TORINO PER IL BRASILIANO VISITE E FIRMA CON I BIANCONERI #SkyCalciomerca… -