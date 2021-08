L’Antitrust non sanziona Dazn sui mancati rimborsi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dazn non affronterà conseguenze per il mancato rimborso degli abbonamenti durante la pandemia. A decretarlo è l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in un bollettino odierno, nel quale si afferma che il cliente che ha sottoscritto il proprio abbonamento mensile sul sito internet o tramite l’applicazione di Dazn ha la possibilità di recedere dal L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021)non affronterà conseguenze per il mancato rimborso degli abbonamenti durante la pandemia. A decretarlo è l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in un bollettino odierno, nel quale si afferma che il cliente che ha sottoscritto il proprio abbonamento mensile sul sito internet o tramite l’applicazione diha la possibilità di recedere dal L'articolo

