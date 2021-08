La moglie di Borja Valero | “Voleva giocare ancora Ora una partita d’addio con i tifosi”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Lui è sereno e tranquillo e aveva vogliadi. Avrebbe voluto fare un altro anno per salutare e chiudere con iallo stadio“. Lo ha detto Rocio Rodriguez,dell’ex centrocampista della Fiorentinache ha optato per il ritiro dopo l’addio da svincolato alla viola. “Ha riflettuto tanto sulla decisione di ritirarsi, e probabilmente era anche pronto – ha detto ai microfoni di Radio Bruno – Iquando ci incontranto ci dicono solo belle parole, mi scrivono sui social e anche per questo noi abbiamo scelto di vivere qua. E’ una città che ...

La moglie dell'ex centrocampista di Fiorentina e Inter, Borja Valero, racconta il momento dell'addio al calcio giocato di suo marito, che sognava di essere circondato dai tifosi nel "suo" stadio ...La moglie di Borja Valero Rocio Rodriguez ha parlato del futuro dell'ex centrocampista viola: "Vediamo come sarà la nostra vita da settembre, averlo con noi a casa in questo ...