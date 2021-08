Incendio boschivo a Casarza Ligure, in azione l'elicottero (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un vasto Incendio di bosco si è sviluppato nella notte a Cazarza Ligure partendo da un deposito di attrezzi privato. Difficile l'intervento di spegnimento in via del Bargone dei vigili del fuoco, che ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un vastodi bosco si è sviluppato nella notte a Cazarzapartendo da un deposito di attrezzi privato. Difficile l'intervento di spegnimento in via del Bargone dei vigili del fuoco, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio boschivo Incendio boschivo a Casarza Ligure, in azione l'elicottero Un vasto incendio di bosco si è sviluppato nella notte a Cazarza Ligure partendo da un deposito di attrezzi ... che si sono date il turno assieme ai volontari dell'antincendio boschivo. Le fiamme si ...

Identificato l'autore dell'incendio scatenato sulla costa dei Trabocchi L'imprenditore agricolo è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per il reato di incendio boschivo colposo , mentre le indagini proseguono allo stesso modo per ...

Grecia e Turchia in fiamme. Incendio boschivo a una ventina di km da Atene Euronews Italiano Incendi oggi Atene, Grecia, Sicilia e Turchia: il Mediterraneo lotta contro il fuoco Nelle prime ore di oggi è stato emesso un ordine di evacuazione anche per parte del sobborgo di Kryoneri a causa degli incendi boschivi. Incendi si sono verificati anche nell'isola di Eubea, nella ...

Identificato l’autore dell’incendio scatenato sulla costa dei Trabocchi A distanze di alcune ore dai gravi ssimi incendi che domenica scorsa hanno devastato il caratteristico patrimonio boschivo e d anneggiato abitazioni, coltivazioni ed attività pro ...

