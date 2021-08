Il Pd ha responsabilità nella crisi di Mps? (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il Pd fa il Pd, le banche fanno le banche”: così nel gennaio 2013 l’allora segretario dem Pier Luigi Bersani, a un mese dalle elezioni politiche, provò a svincolare il suo partito dalle accuse di chi lo etichettava come direttamente responsabile del dissesto di Monte dei Paschi di Siena e dello scandalo giudiziario sulla sua governance esploso nelle settimane InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il Pd fa il Pd, le banche fanno le banche”: così nel gennaio 2013 l’allora segretario dem Pier Luigi Bersani, a un mese dalle elezioni politiche, provò a svincolare il suo partito dalle accuse di chi lo etichettava come direttamente responsabile del dissesto di Monte dei Paschi di Siena e dello scandalo giudiziario sulla sua governance esploso nelle settimane InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : responsabilità nella Stefania Salmaso 'Orrendo pagare chi si vaccina'/ 'Green Pass su trasporti? Problema' Stefania Salmaso , epidemiologa dell'associazione italiana di epidemiologia, è intervenuta nella serata di martedì 3 luglio 2021 ai microfoni della trasmissione di Rete 4 'Stasera Italia', ...responsabilità

Diocesi: Grosseto, il 9 agosto l'ingresso di mons. Roncari. Mons. Cetoloni (amm. apostolico), 'affido tutti e ciascuno al vescovo Giovanni' Essa già lo conosce e crescerà certamente nella fiducia, attrezzandosi a lavorare con lui per il ... vicario generale della diocesi di Grosseto - seppure la prudenza e il senso di responsabilità ...

Giustizia, bagarre in Aula sulla responsabilità diretta dei magistrati Il Fatto Quotidiano Stefania Salmaso , epidemiologa dell'associazione italiana di epidemiologia, è intervenutaserata di martedì 3 luglio 2021 ai microfoni della trasmissione di Rete 4 'Stasera Italia', ...Essa già lo conosce e crescerà certamentefiducia, attrezzandosi a lavorare con lui per il ... vicario generale della diocesi di Grosseto - seppure la prudenza e il senso di...