Green pass obbligatorio per scuola e trasporti: per chi e da quando (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nonostante i 916 emendamenti presentati dalla Lega sembra che il Green pass a settembre sarà obbligatorio per i docenti di scuola e università e per viaggiare Mentre Salvini spiega a Palermo, parlando del Green pass che “Ho sentito il presidente Draghi anche oggi e ho sottolineato alcuni problemi reali come quelli delle famiglie con figli, che venerdì partiranno per le vacanze e, se non cambia la norma, dovranno cenare loro nel ristorante e portare la ciotola con gli avanzi fuori dal ristorante ai figli. Se uno ha 12-13-14 anni o fa il tampone tutti i giorni per andare al ristorante ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nonostante i 916 emendamenti presentati dalla Lega sembra che ila settembre saràper i docenti die università e per viaggiare Mentre Salvini spiega a Palermo, parlando delche “Ho sentito il presidente Draghi anche oggi e ho sottolineato alcuni problemi reali come quelli delle famiglie con figli, che venerdì partiranno per le vacanze e, se non cambia la norma, dovranno cenare loro nel ristorante e portare la ciotola con gli avanzi fuori dal ristorante ai figli. Se uno ha 12-13-14 anni o fa il tampone tutti i giorni per andare al ristorante ...

Advertising

NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - cettimas : RT @Starbuck_KT: Serve più Green Pass Col Green Pass faremo ripartire la scuola così come abbiamo fatto ripartire il turismo - dolores20943592 : RT @DiPint3: Attendiamo che il green pass sia palese, dopo di che decideremo come comportarsi. Denunce e ricorsi saranno inevitabili. Vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il nuovo decreto di Draghi in arrivo: come sarà il Green Pass obbligatorio a scuola e nei trasporti Il nuovo decreto del governo Draghi sul Green Pass obbligatorio arriverà in consiglio dei ministri giovedì 5 agosto. E conterrà l'obbligo di Certificazione Verde Covid - 19 per professori e docenti universitari. Ma non per gli studenti. Il ...

Contro il Green Pass, una prospettiva libertaria Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Giacomo Messina e Fabrizio Ferrari, di Students for Liberty Italy Da quando si è iniziato a discutere seriamente di Green Pass, il mondo liberale pare essersi diviso in due fazioni: da un lato, la maggioranza, che ritiene il Green Pass uno strumento non solo compatibile con, ma ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Obbligo Green Pass a scuola: domani si decide Obbligo Green Pass: domani, giovedì, in Consiglio dei Ministri si discuterà su obbligo nella scuola, nei trasporti, negli ambienti di lavoro.

"Ben venga il Green pass sui bus" I prossimi giorni saranno determinanti anche per il Piano Scuola. Il documento, che raccoglie le raccomandazioni del Cts per l’organizzazione dell’anno scolastico, verrà illustrato oggi alle Regioni.

Il nuovo decreto del governo Draghi sulobbligatorio arriverà in consiglio dei ministri giovedì 5 agosto. E conterrà l'obbligo di Certificazione Verde Covid - 19 per professori e docenti universitari. Ma non per gli studenti. Il ...Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Giacomo Messina e Fabrizio Ferrari, di Students for Liberty Italy Da quando si è iniziato a discutere seriamente di, il mondo liberale pare essersi diviso in due fazioni: da un lato, la maggioranza, che ritiene iluno strumento non solo compatibile con, ma ...Obbligo Green Pass: domani, giovedì, in Consiglio dei Ministri si discuterà su obbligo nella scuola, nei trasporti, negli ambienti di lavoro.I prossimi giorni saranno determinanti anche per il Piano Scuola. Il documento, che raccoglie le raccomandazioni del Cts per l’organizzazione dell’anno scolastico, verrà illustrato oggi alle Regioni.