Green pass: FdI, non discriminare vaccinati con Sputnik (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Il governo intervenga immediatamente per porre fine alla discriminazione cui sono soggetti i cittadini italiani e sanmarinesi vaccinati a San Marino con il vaccino Sputnik, impossibilitati a ricevere ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Il governo intervenga immediatamente per porre fine alla discriminazione cui sono soggetti i cittadini italiani e sanmarinesia San Marino con il vaccino, impossibilitati a ricevere ...

Green Pass, vaccini e mascherine: la parola a Crisanti Quando mancano ormai solo poco più di 24 ore al Green Pass obbligatorio, si registra un intervento sul tema di Andrea Crisanti che vale la pena riportare. Il punto di vista del microbiologo si discosta da quello di buona parte della comunità ...

Green pass esteso allo studio del Governo, ma alla Camera il decreto è travolto da 1.300 emendamenti Il Sole 24 ORE Mostrate il Green Pass Dal 6 agosto accesso con Green Pass o tampone nell’Appartamento Storico, come in tutti i musei d’Italia NAPOLI – Mostrate il L'articolo ...

Nel Lazio 513 positivi, 201 a Roma D’Amato: Oggi si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso (-2) i ricoverati sono 379, le terapie intensive sono 51. I casi a Roma città sono a quota 201. Osserviamo anc ...

