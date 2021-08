E’ ufficiale | i Maneskin cantano con Iggy Pop | ecco tutti i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Victoria, Damiano, Thomas e Ethan collaborano con uno dei più trasgressivi e iconici personaggi della storia della musica contemporanea I Måneskin, tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali, annunciano oggi un’inedita, straordinaria versione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” in collaborazione con la leggenda del rockPop in uscita venerdì 6 agosto 2021. Contemporaneamente alla release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente “I WANNA BE YOUR SLAVE” withPop (lato A) e la traccia originale ...