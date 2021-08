Denise Pipitone, ora l’ex pm alza la voce: “Voglio la verità” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una nuova pagina si sta per aprire nel caso di Denise Pipitone. Questa volta, al centro c’è l’ex pm Maria Angioni, finita a processo ed indagata dagli inquirenti. Denise Pipitone (Google Images)Il caso di Denise Pipitone sembra essere infinito. Dal 1° settembre 2004 non ancora si sanno notizie sul destino della piccola scomparsa da Mazzara Del Vallo quando stava giocando davanti la casa della nonna. Da quel giorno ci sono state tante rivelazioni e tante notizie false, che hanno confuso e rallentato le indagini. Tuttavia, adesso, si sta per riaprire una ... Leggi su chenews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una nuova pagina si sta per aprire nel caso di. Questa volta, al centro c’èpm Maria Angioni, finita a processo ed indagata dagli inquirenti.(Google Images)Il caso disembra essere infinito. Dal 1° settembre 2004 non ancora si sanno notizie sul destino della piccola scomparsa da Mazzara Del Vallo quando stava giocando davanti la casa della nonna. Da quel giorno ci sono state tante rivelazioni e tante notizie false, che hanno confuso e rallentato le indagini. Tuttavia, adesso, si sta per riaprire una ...

