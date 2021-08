Demiral assente all’allenamento Juve. L’Atalanta lo aspetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Merih Demiral non ha partecipato alla seduta di allenamento della Juve, ulteriore conferma che ci siamo ormai al suo trasferimento alL’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Il club di Percassi aveva deciso di accelerare dopo gli impulsi degli ultimi giorni che porteranno alla cessione di Romero. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Merihnon ha partecipato alla seduta di allenamento della, ulteriore conferma che ci siamo ormai al suo trasferimento alin prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Il club di Percassi aveva deciso di accelerare dopo gli impulsi degli ultimi giorni che porteranno alla cessione di Romero. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

