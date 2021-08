Convalidato arresto 60enne di Nettuno, investì 16enne in bici (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giudice del Tribunale di Velletri ha Convalidato stamattina l’arresto di C.D.C., 60enne pluripregiudicato di Nettuno, che ha investito un 16enne in bici lo scorso 1 agosto in via Santa Maria Goretti. Era senza patente e assicurazione e si diede alla fuga, per poi essere arrestato dalla polizia locale e dalla polizia di Stato dopo circa un’ora dall’incidente. Nei suoi confronti è stata disposta la detenzione presso il carcere di Velletri. Il ragazzino è ancora in prognosi riservata, sempre in condizioni disperate, al San Camillo. Invece è finito sotto sequestro un maxi insediamento di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giudice del Tribunale di Velletri hastamattina l’di C.D.C.,pluripregiudicato di, che ha investito uninlo scorso 1 agosto in via Santa Maria Goretti. Era senza patente e assicurazione e si diede alla fuga, per poi essere arrestato dalla polizia locale e dalla polizia di Stato dopo circa un’ora dall’incidente. Nei suoi confronti è stata disposta la detenzione presso il carcere di Velletri. Il ragazzino è ancora in prognosi riservata, sempre in condizioni disperate, al San Camillo. Invece è finito sotto sequestro un maxi insediamento di ...

