Arisa risponde alle polemiche su Amici: "Non sono sgangherata" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Arisa risponde alle polemiche su Amici di Maria De Filippi e sul fatto che, probabilmente, non sarà tra i docenti di canto della prossima edizione. Al suo posto, l'ingresso di Raimondo Todaro per la categoria del ballo che ha portato la padrona di casa a rimescolare le carte in tavola con il passaggio (pare) di Lorella Cuccarini alla categoria del canto. Maria De Filippi dunque è disposta a rinunciare ad Arisa, una cantante affermata, per inserire tra i professori di canto della nuova edizione Lorella Cuccarini che siede già tra i docenti di ballo. La Cuccarini, in effetti, si è ...

