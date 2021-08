Zona gialla | Sardegna a rischio | terapie intensive al 10% Le regioni con i dati più alti

Advertising

istsupsan : ??? #COVID19, CON L'INTRODUZIONE DELLE 'ZONE' EVITATI 25MILA #RICOVERI SOLO NEL PRIMO MESE ??Ridotto Rt ??13-19% zona… - repubblica : Sardegna e Sicilia sempre più vicine alla zona gialla. I ricoveri per Covid superano il 10% - fattoquotidiano : Coronavirus, in Sardegna terapie intensive piene al 10%: è uno dei parametri per la zona gialla. Ma tengono i repar… - EsotericDani : RT @BarillariDav: Sono dei geni del male. Hanno tagliato posti letto e chiuso ospedali senza scrupoli, hanno ridotto il personale, hanno pr… - Anto202016 : RT @BarillariDav: Sono dei geni del male. Hanno tagliato posti letto e chiuso ospedali senza scrupoli, hanno ridotto il personale, hanno pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

La Sardegna a rischio la. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari , infatti, nell'isola l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid - 19 nei reparti di terapia intensiva ha ...Fra le Regioni, la Sardegna è la più a rischio: l'isola, che ha visto crescere progressivamente l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia ...In questo momento possiamo ancora considerarci come regione ampiamente in zona bianca". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ...Sardegna a rischio zona gialla: quindi regole e misure più stringenti già ad agosto, nella stagione del turismo, soprattutto per chi non è in possesso di gre ...