Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021)DEL 3 AGOSTOORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 646+000, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA, INVECE, RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E TOR DE’ CENCI VERSO ...