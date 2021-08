Tottenham, Kane non si presenta agli allenamenti: è in quarantena (Di martedì 3 agosto 2021) Harry Kane non si è presentato alle ultime sessioni di allenamento organizzate dal Tottenham, sebbene il motivo potrebbe non corrispondere a quello recentemente ipotizzato dai media britannici. Oltre la volontà di cambiare area, nota peraltro alla dirigenza degli Spurs, l’attaccante inglese sarebbe fisicamente impossibilitato a recarsi agli allenamenti in quanto attualmente in quarantena. Dopo il ritorno dalle Bahamas, infatti, Kane è obbligato a rispettare i consueti 10 giorni di autoisolamento per evitare eventuale propagazione del Covid-19. Il centravanti della ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Harrynon si èto alle ultime sessioni di allenamento organizzate dal, sebbene il motivo potrebbe non corrispondere a quello recentemente ipotizzato dai media britannici. Oltre la volontà di cambiare area, nota peraltro alla dirigenza degli Spurs, l’attaccante inglese sarebbe fisicamente impossibilitato a recarsiin quanto attualmente in. Dopo il ritorno dalle Bahamas, infatti,è obbligato a rispettare i consueti 10 giorni di autoisolamento per evitare eventuale propagazione del Covid-19. Il centravanti della ...

