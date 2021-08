Fondo Esattoriali | nuove modalità di calcolo delle pensioni

Leggi su leggioggi

(Di martedì 3 agosto 2021) Individuate lediprestazionistiche erogate daldi previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ealtre entrate dello Stato e degli enti pubblici (cd.). In particolare, ai fini della determinazione dell’importo dei trattamentistici erogati dal, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predettocostituiscono ...