Draghi-Mattarella, se nessuno vuole l’oro nella staffetta Quirinale (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo l’oro nei cento metri, chissà l’Italia come se la cava nella staffetta. Il dubbio inizia a insinuarsi nei palazzi della politica italiana all’esordio del semestre bianco. Non si parla di Olimpiadi ma del tanto sospirato e discusso trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Che succede se “Super Mario” accetta di dare il cambio a Sergio Mattarella sul colle più alto? Si torna alle urne o si va avanti fino a fine legislatura? La verità è che nessuno si è fatto un’idea precisa. A smuovere le acque ci ha pensato ancora una volta Giancarlo Giorgetti, il ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Doponei cento metri, chissà l’Italia come se la cava. Il dubbio inizia a insinuarsi nei palazzi della politica italiana all’esordio del semestre bianco. Non si parla di Olimpiadi ma del tanto sospirato e discusso trasloco di Marioda Palazzo Chigi al. Che succede se “Super Mario” accetta di dare il cambio a Sergiosul colle più alto? Si torna alle urne o si va avanti fino a fine legislatura? La verità è chesi è fatto un’idea precisa. A smuovere le acque ci ha pensato ancora una volta Giancarlo Giorgetti, il ...

