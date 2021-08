Braco e Luna | chi sono i due cantanti | la loro storia

(Di martedì 3 agosto 2021), lui rapper brianzolo, lei giovanissima cantante sarda, danno vita al singolo Resta ancora un po’.è il rapper che, insieme a Ernesto Conocchia, ha scritto il singolo Resta ancora un po’. Pubblicato il 30 aprile 2021, il brano è cantato in collaborazione con la giovanissima artista sardaMelis, vero talento della musica contemporanea. All’anagrafeè Mattia Cabras. Il suo nome d’arte è l’anagramma di Cobra, appellativo con cui era chiamato da alcuni amici durante l’adolescenza. Grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione di X Factor e alla sua voce eccezionale, ...

Advertising

ROBADADONNE : Sul palco di #battitilive2021 arrivano #Luna e #Braco con la loro nuova #canzone 'Resta ancora un po''?? -

Ultime Notizie dalla rete : Braco Luna

Metropolitan Magazine Italia

... Elettra Lamborghini ; i The Kolors ; Ernia , Rkomi; Gaudiano che si esibirà con "Polvere da sparo" e con l'ultimo singolo "Ri - mani"; Aiello;; Icon 808 ; Giacomo Urtis con il ...Rain Aiello Bugo Gaudiano Giacomo UrtisBATTITI LIVE 2021 Il Castello Aragonese di Otranto sarà ancora il placo di Battiti Live, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte ...Stasera in tv, martedì 3 agosto 2021 , torna l'appuntamento con Battiti Live , lo show musicale arrivato alla quarta puntata in ...Braco e Luna, lui rapper brianzolo, lei giovanissima cantante sarda, danno vita al singolo Resta ancora un po’ ...