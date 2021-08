Autostrade per l'Italia - Cashback sui pedaggi in caso di cantieri: al via i test (Di martedì 3 agosto 2021) Autostrade per l'Italia ha avviato i primi test del Cashback sui pedaggi in caso di cantieri, il sistema di rimborso delle tariffe al casello per gli automobilisti che percorrono tratti della rete con disagi causati dai lavori in corso. Annunciata tempo fa e basata su un'app (Free to X) della stessa Aspi, l'iniziativa è in una prima fase di sperimentazione che coinvolge qualche migliaio di utenti selezionati. Da metà settembre, poi, tutti potranno scaricare l'applicazione e il servizio verrà testato su larga scala. Ecco come funziona e cosa prevede. Le ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 agosto 2021)per l'ha avviato i primidelsuiindi, il sistema di rimborso delle tariffe al casello per gli automobilisti che percorrono tratti della rete con disagi causati dai lavori in corso. Annunciata tempo fa e basata su un'app (Free to X) della stessa Aspi, l'iniziativa è in una prima fase di sperimentazione che coinvolge qualche migliaio di utenti selezionati. Da metà settembre, poi, tutti potranno scaricare l'applicazione e il servizio verràato su larga scala. Ecco come funziona e cosa prevede. Le ...

