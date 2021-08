Ardea | incendio alla Salzare | cosa è successo

(Di martedì 3 agosto 2021) 5 ore di lavoro sono servite ai vigili del fuoco eprotezione civile per spegnere il vastoche ieri pomeriggio è divampato ad, in via Valli di Santa Lucia, zona: è scoppiato un altro rogo di sterpaglie e nel canneto. Fondamentale, per spegnere i due incendi divampati ieri ad, è stato il lavoro dei volontari di protezione civile in supporto dei vigili del fuoco di Pomezia e Nemi. I roghi sono stati domati completamente solo intorno alle 18.45, dopo cinque ore. Brutto incidente intanto in zona Tre Cancelli a Nettuno. Un uomo a bordo di un’auto ha investito e ferito in ...

E' stato un pomeriggio di fuoco (letteralmente) quello di ieri ad Ardea. Diversi gli incendi scoppiati nelle prime ore del pomeriggio che sono poi andati avanti per diverse ore. A bruciare è stata l'a ...