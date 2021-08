Amici 21, Arisa (a sorpresa) fuori dal cast? L’indiscrezione (Di martedì 3 agosto 2021) Stando alle ultimissime indiscrezioni, pare che Arisa non sarà nel cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua presenza poche settimane fa era stata data per certa dal settimanale Chi che spifferato che la cantante avrebbe anche rifiutato Pechino Express per prender parte al talent di Canale 5. A smentire questa ipotesi è però stato Dagospia.com che ha confermato la presenza di Lorella Cuccarini, per poi smentire le recenti notizie su Arisa. Sul portale infatti leggiamo: La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata ... Leggi su isaechia (Di martedì 3 agosto 2021) Stando alle ultimissime indiscrezioni, pare chenon sarà neldella prossima edizione didi Maria De Filippi. La sua presenza poche settimane fa era stata data per certa dal settimanale Chi che spifferato che la cantante avrebbe anche rifiutato Pechino Express per prender parte al talent di Canale 5. A smentire questa ipotesi è però stato Dagospia.com che ha confermato la presenza di Lorella Cuccarini, per poi smentire le recenti notizie su. Sul portale infatti leggiamo: La strampalatanon sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata ...

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - inziamsarms : Ma Arisa non aveva rinunciato a qualche lavoro importante per andare ad Amici? E ora l’hanno sfanculato cosi? - Sara0753484684 : RT @asfaltofresco: la presenza di lorella era utile solo per le liti con la celentano e adesso la fanno diventare prof di canto silurando a… - Novella_2000 : Arisa lascia Amici, Lorella Cuccarini passa al canto: il retroscena inaspettato - fearlessxari : Arisa lascia amici raga si #amemici20 -