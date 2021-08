Addio allo scrittore Antonio Pennacchi: il premio Strega è morto a 71 anni stroncato da un infarto (Di martedì 3 agosto 2021) È morto, all’età di 71 anni, Antonio Pennacchi. Se n’è andato nella sua casa di Latina oggi, 3 agosto. Dalle prime ricostruzioni sembra che il decesso sia stato causato da un infarto. premio Strega nel 2010 col celebre Canale Mussolini, Pennacchi era riuscito con i suoi romanzi a raccontare l’impresa della bonifica dell’agro pontino, la vita, la sofferenza e le gioie dei coloni. Prima di diventare lo scrittore di successo che tutti conosciamo, aveva lavorato per circa trent’anni come operaio, all’Alcatel Cavi di Latina. ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) È, all’età di 71. Se n’è andato nella sua casa di Latina oggi, 3 agosto. Dalle prime ricostruzioni sembra che il decesso sia stato causato da unnel 2010 col celebre Canale Mussolini,era riuscito con i suoi romanzi a raccontare l’impresa della bonifica dell’agro pontino, la vita, la sofferenza e le gioie dei coloni. Prima di diventare lodi successo che tutti conosciamo, aveva lavorato per circa trent’come operaio, all’Alcatel Cavi di Latina. ...

