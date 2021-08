A Gragnano nasce 28 Pastai: qualità certificata in blockchain. Nuova sfida: tracciabilità a portata di smartphone (Di martedì 3 agosto 2021) Parte da Gragnano, con il nuovo marchio 28 Pastai, la sfida della pasta di qualità certificata in blockchain. Dopo la rivoluzione del grano 100% italiano, la Nuova frontiera è rappresentata, infatti, dalla tracciabilità della filiera con la Nuova tecnologia a portata di smartphone. 28 Pastai, grazie alla collaborazione con Authentico, consente ai consumatori di rintracciare tutta la catena di produzione, dai campi di grano, alla semola selezionata dal mulino di fiducia, passando per il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 agosto 2021) Parte da, con il nuovo marchio 28, ladella pasta diin. Dopo la rivoluzione del grano 100% italiano, lafrontiera è rappresentata, infatti, dalladella filiera con latecnologia adi. 28, grazie alla collaborazione con Authentico, consente ai consumatori di rintracciare tutta la catena di produzione, dai campi di grano, alla semola selezionata dal mulino di fiducia, passando per il ...

