396 sì e 57 no: la Camera approva la riforma del processo penale. A settembre il testo approda al Senato

La riforma del processo penale è passata alla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Un voto che arriva al termine di una lunga giornata in cui non sono mancati momenti di alta tensione in Aula. A settembre il testo passerà in Senato per diventare legge. Nel corso della giornata sono state parecchie le assenze tra i banchi delle forze di governo: 16 gli assenti non giustificati del Movimento 5 stelle, 26 tra gi parlamentari di Forza Italia, 23 nella Lega e 14 nel Pd, uno di Leu e 4 di Iv. La maggioranza si è spaccata per due volte. La prima riguardava un ordine del giorno ...

