Variante Delta, Pregliasco: 'Vacanze? Meglio stare a casa' (Di lunedì 2 agosto 2021) A meno di due settimane dal Ferragosto torna centrale il tema del pericolo di contagio in . Sul tema è intervenuto oggi il virologo per sottolinare gli alti rischi ancora presenti a causa della . 'Le ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) A meno di due settimane dal Ferragosto torna centrale il tema del pericolo di contagio in . Sul tema è intervenuto oggi il virologo per sottolinare gli alti rischi ancora presenti a causa della . 'Le ...

Agenzia_Ansa : La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delt… - fattoquotidiano : In Cina la peggiore ondata di contagi da inizio anno: Pechino rinvia l’apertura delle scuole. Variante Delta in 20… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - sbarabbapilo : @ManzoDavi @DiBozze @mcrisparlato @dottoremaevero @RobiVil La Delta è nata in India prima della vaccinazione. Indi… - infoitinterno : Coronavirus, 31 nuovi contagi nell'Aretino. In tre giorni scoperti 26 casi di variante Delta -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Pfizer e Moderna, aumenta prezzo vaccini Lo ha confermato il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, nel corso di un'intervista a Radio France Internationale (RFI) Corrono i contagi in Europa spinti dalla variante Delta e, ...

Da Delta a Lambda: la nuova variante che preoccupa il Giornale Variante Delta, 250 contagi tra staff in due ospedali di San Francisco: quasi l'80% era vaccinato In due dei più grandi ospedali di San Francisco sono stati 250 i membri dello staff contagiati dal Covid-19 nelle ultime settimane, la maggior parte dei quali causati dalla ...

La preoccupazione di Cuomo: "A New York ricoveri raddoppiati in un mese" Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo "Nessuno sa quanto brutta diventerà la situazione dei nuovi contagi. Potrebbe diventare davvero molto brutta".

