Tokyo 2020, anche Vanessa Ferrari nella storia: argento nel Corpo libero (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari medaglia d’argento nella finale del Corpo libero: a 30 anni (e dopo aver partecipato a quattro Olimpiadi) la ginnasta bresciana ottiene un risultato che all’Italia mancava dal 1928. Queste giornate delle Olimpiadi di Tokyo 2020 stanno premiando numerosi atleti italiani, soprattutto coloro che in passato hanno avuto delle difficoltà nelle loro discipline. Dopo Leggi su 2anews (Di lunedì 2 agosto 2021)medaglia d’finale del: a 30 anni (e dopo aver partecipato a quattro Olimpiadi) la ginnasta bresciana ottiene un risultato che all’Italia mancava dal 1928. Queste giornate delle Olimpiadi distanno premiando numerosi atleti italiani, soprattutto coloro che in passato hanno avuto delle difficoltà nelle loro discipline. Dopo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - destefanoaless : RT @RaiSport: #Tokyo2020 Mano sul cuore e occhi lucidi per #Jacobs Forte commozione durante la premiazione dei 100 metri #GiochiOlimpici… - Tullia01 : RT @greenMe_it: L’altro lato delle Olimpiadi: soppresso il cavallo Jet Set dopo che si era infortunato durante la gara -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Battocletti settima nei 5000 Sifan Hassan vince il titolo olimpico nei 5000 metri ai Giochi di Tokyo. L'olandese trionfa in 14'36''79 davanti alla keniana Hellen Obiri (14'38''36) e all'etiope Gudaf Tsegay (14'38''87). Ottimo settimo posto per Nadia Battocletti con il primato personale di 14'...

Italia a 29 medaglie: superate Rio e Londra A sei giorni dalla fine delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia tocca quota 29 medaglie e supera il suo bottino complessivo di Rio 2016 e di Londra 2012, 28 in entrambe i casi. L'argento di Vanessa Ferrari e' infatti il ventottesimo podio dei ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 2 agosto: Beach volley, Italia ai quarti. Ferrari argento nel corpo libero La Stampa Atletica, Olimpiadi Tokyo: Nadia Battocletti dopo la Finale: “Sono contenta. Adesso testa agli Europei di Cross” Grande soddisfazione per Nadia Battocletti, azzurra che si è classificata al settimo posto alle Finali dei 5000 metri di atletica leggera delle Olimpiadi di Tokyo registrando l’ottimo crono di ...

Antistar in vasca. Il nuoto a Tokyo 2020 fugge dal divismo Ariarne Titmus, Emma McKeon e Caeleb Dressel sono stati i grandi protagonisti della prima settimana dei Giochi olimpici. Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i ...

Sifan Hassan vince il titolo olimpico nei 5000 metri ai Giochi di. L'olandese trionfa in 14'36''79 davanti alla keniana Hellen Obiri (14'38''36) e all'etiope Gudaf Tsegay (14'38''87). Ottimo settimo posto per Nadia Battocletti con il primato personale di 14'...A sei giorni dalla fine delle Olimpiadi di, l'Italia tocca quota 29 medaglie e supera il suo bottino complessivo di Rio 2016 e di Londra 2012, 28 in entrambe i casi. L'argento di Vanessa Ferrari e' infatti il ventottesimo podio dei ...Grande soddisfazione per Nadia Battocletti, azzurra che si è classificata al settimo posto alle Finali dei 5000 metri di atletica leggera delle Olimpiadi di Tokyo registrando l’ottimo crono di ...Ariarne Titmus, Emma McKeon e Caeleb Dressel sono stati i grandi protagonisti della prima settimana dei Giochi olimpici. Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i ...