Advertising

notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 2 agosto, stabile a 106 punti base - DividendProfit : Spread Btp-Bund: in discesa a 106,5 punti – Economia - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in discesa a 106,5 punti: Il rendimento del decennale italiano allo 0,61% - ansa_economia : Spread Btp-Bund stabile a 108 punti. Rendimento del decennale allo 0,626% #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund stabile a 108 punti: Rendimento del decennale allo 0,626% -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Agenzia ANSA

Il differenziale trae Bund è in discesa a 106,5 punti base, rispetto alla chiusura a 108 punti di venerdì, dopo avere aperto questa seduta stabile. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha toccato un massimo di ...poco mossi. *Il rendimento del decennale segna 0,62% (chiusura precedente a 0,63%), losul Bund 107 bp (da 106) (dati MTS). Mercati azionari europei in progresso: EURO STOXX 50 +1,...Il differenziale tra Btp e Bund è in discesa a 106,5 punti base, rispetto alla chiusura a 108 punti di venerdì, dopo avere aperto questa seduta stabile. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha ...Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale è a 108,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,626%. (ANSA). (ANSA) ...