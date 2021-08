Ora è anche ufficiale: Shomurodov nuovo giocatore della Roma (Di lunedì 2 agosto 2021) Eldor Shomurodov è un nuovo attaccante della Roma. Dopo la notizia di Sportitalia datata domenica 25 luglio, ora è arrivata l’ufficialità, il club giallorosso ha reso noto l’acquisto del calciatore uzbeko dal Genoa. Benvenuto all'#ASRoma, Eldor Shomurodov! @NBFootball pic.twitter.com/l1h3jbbqgA — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2021 Foto: sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Eldorè unattaccante. Dopo la notizia di Sportitalia datata domenica 25 luglio, ora è arrivata l’ufficialità, il club giallorosso ha reso noto l’acquisto del calciatore uzbeko dal Genoa. Benvenuto all'#AS, Eldor! @NBFootball pic.twitter.com/l1h3jbbqgA — AS(@OfficialAS) August 2, 2021 Foto: sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

