Napoli | continua il corteggiamento a Emerson | la situazione

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ildi De Laurentiisla ricerca del terzino sinistro da regalare a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha fatto una richiesta specifica:Palmieri del Chelsea. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club londinese fa muro per la cessione del campione d’Europa. La telenovela dell’estate partenopea: i Blues non vogliono scendere sotto i venti milioni. Questa cifra ilnon vuole spenderla, soprattutto se non vende uno tra Koulibaly e Fabian. LEGGI ANCHE: Mercato, un calciatore del Bologna è un obiettivo primario del nuovo Toro di Juric L'articolo proviene da ...

– Il Napoli continua nella ricerca del nuovo centrocampista. MERCATO NAPOLI ZAKARIA. – Scrive "Tuttosport": "Il primo è quello di Denis Zakaria, 24enne svizzero di proprietà del Borussia Mönchengladba ...Il Milan continua a pensare a Bakayoko per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, il francese del Chelsea non sarebbe l'unica opzione al vaglio ...